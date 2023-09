DJ Flutter Entertainment übernimmt serbische Maxbet für 141 Mio EUR

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Flutter Entertainment verstärkt sich in Südosteuropa mit einem Zukauf. Wie der in London gelistete Wettanbieter mitteilte, übernimmt er zunächst 51 Prozent an der serbischen Maxbet für 141 Millionen Euro in bar. Zudem hat Flutter eine Option, 2029 die restlichen 49 Prozent zu übernehmen.

Der Deal, mit dem sich Flutter nach eigenen Angaben in einen schnell wachsenden Markt einkauft, soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2023 03:12 ET (07:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.