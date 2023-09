Am deutschen Aktienmarkt gibt es am Mittwoch den Ansatz eines Stabilisierungsversuchs, nachdem der DAX auch gestern deutlich an Wert verloren hatte. Aus technischer Sicht droht allerdings ein Rücksetzer in Richtung 15.000. Auf Unternehmensebene blickt DER AKTIONÄR auf Daimler Truck, Deutsche Bank, SAP, Siemens, Siemens Energy und Vonovia.

Den vollständigen Artikel lesen ...