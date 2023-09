Die staatliche KfW-Bank hat das Förderprogramm 442 "Solarstrom für Elektroautos" nach nur einem Tag gestoppt. Der Grund: Die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gewährten Haushaltsmittel in Höhe von 300 Millionen Euro für das Jahr 2023 sind ausgeschöpft. "Das Förderangebot ist bereits so stark in Anspruch genommen worden, dass die Fördermittel ausgeschöpft sind. Bitte stellen Sie keinen Antrag mehr", steht auf der Website der Förderbank ...

