Ab 1. Mai 2024 wird Dr. med. Dimitrios Chronas Chefarzt und Klinikleiter der Frauenklinik des Spitals Zollikerberg. Er übernimmt die Leitung von Dr. med. Eduard Vlajkovic, der in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wird.Dr. Chronas ist seit 2020 im Spital Zollikerberg als Chefarzt Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie tätig und überzeugt sowohl als Fachspezialist sowie als engagierte Führungsperson. Er erlangte seinen Facharzttitel für Gynäkologie und Geburtshilfe im Jahr 2008 und war bis 2020 in der Frauenklinik des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München in leitender Position tätig. Sein Wissen erweiterte Dr. Chronas durch die drei Schwerpunkttitel Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin (DE), Gynäkologische Onkologie (DE) sowie Operative Gynäkologie und Geburtshilfe (CH). Zudem verfügt er über die Zusatzqualifikation des Senior-Mammaoperateurs. Aufgrund seiner hohen Sozialkompetenz wird er von den Mitarbeitenden äusserst geschätzt und ist bestens darauf vorbereitet, die Rolle des Chefarztes und Klinikleiters der Frauenklinik zu übernehmen.Christian Etter, Spitaldirektor: "Dr. Chronas überzeugte im Auswahlverfahren mit seiner operativen Expertise und den Fähigkeiten, mit komplexen Herausforderungen umzugehen und individuell auf die Bedürfnisse der Patient:innen einzugehen. Wir freuen uns, mit dieser internen Ernennung die bestmögliche Besetzung gefunden zu haben."Mit dem Stellenantritt von Dr. Chronas wird Dr. Vlajkovic im Frühjahr 2024 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Er führt die Frauenklinik seit dem 1.10.2007 als Chefarzt und Klinikleiter. In seiner langjährigen Tätigkeit legte er den Fokus darauf, ein interprofessionelles Team entstehen zu lassen, welches die erfolgreiche Entwicklung der Frauenklinik mitgetragen hat. So hat sich die Frauenklinik unter seiner Führung zu einer der fünf grössten Geburtskliniken der Schweiz entwickelt. Seine Innovationskraft und Stärke als Führungsperson zeigte sich insbesondere beim Aufbau des BrustCentrum Zürich, Bethanien & Zollikerberg, beim Erhalt des Leistungsauftrages für gynäkologische Krebserkrankungen oder dadurch, dass die Frauenklinik einen stetigen Beitrag zu den guten betriebswirtschaftlichen Resultaten des Spitals Zollikerberg leisten konnte.