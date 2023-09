Unterföhring (ots) -27. September 2023. Wenn "Tränen lachen" eines der 15 Spiele wäre, würde dieses "Schlag den Star"-Duell wohl sämtliche Längenrekorde brechen. Am Samstagabend will Olaf Schubert auf ProSieben Michael Mittermeier schlagen. Live.Dresden gegen München. Landeshauptstadt gegen Landeshauptstadt. Frauenkirche gegen Frauenkirche. Comedian gegen Comedian. Spezieller Sprech gegen spezielles Outfit. Wird es die knappste "Schlag den Star"-Ausgabe aller Zeiten?Der bayerische Comedian macht seinem Gegner im Vorfeld eine klare Ansage: "Mittermeier gegen Schubert - das ist ja wie BMW gegen Trabbi. Wer wird da wohl gewinnen?"Doch Schubert lässt sich von seinem Kollegen nicht einschüchtern: "Tja Michi, heute wirst Du sehen, wo der Olaf die Locken hat."Achtung Spoiler: Zur Beruhigung all jener, die am Montag wieder zur Arbeit müssen - "Tränen lachen" wird keines der 15 Spiele sein.In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool TV."Schlag den Star" am Samstag, 30. September 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5612683