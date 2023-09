In den Silberlagern gibt es interessante Verschiebungen. Über die Gründe wird nachgedachtSchon spekulieren Beobachter über den Grund für den Umschlag von physischem Silber in von der COMEX zugelassenen Silberlagern. Eine sich fortsetzende Angebotsknappheit beim Edelmetall könnte der Hintergrund sein. Der fundamentale Trend auf dem Silbermarkt (die Lagerverschiebungen) untermauert wohl die langfristig sehr gute Silberprognose. Der Transport von physischem Silber in und aus den COMEX-zugelassenen ...

