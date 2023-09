Unterföhring (ots) -Emotionen für ALLE. SAT.1 zeigt die große TV-Gala "Der Deutsche Fernsehpreis 2023" am Donnerstag, 28. September 2023, um 20:15 Uhr mit Live-Untertiteln und überträgt die TV-Gala auf SAT.1.de (https://www.sat1.de/barrierefrei) sowie über HbbTV mit Gebärdensprache.Das ist der "Deutschen Fernsehpreis 2023" in SAT.1In einem glanzvollen Abend voll kleiner und großer Gefühle werden die herausragendsten Inhalte und individuellen Leistungen aus TV und Streaming des vergangenen Jahres (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023) aus den Bereichen Fiktion, Entertainment und Information in 18 Kategorien mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Die Kleinen Brüder bekommen den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises als Schauspieler und Produzenten für das Joyn-Original "INTIMATE" verliehen. Und zum krönenden Abschluss wird Regisseur, Schauspieler, Autor, Produzent und Comedian Michael Bully Herbig den größten Preis des Abends, den Ehrenpreis der Stifter (SAT.1, die ARD, Deutsche Telekom, RTL, ZDF) für sein Lebenswerk persönlich auf der großen DeutscherFernsehpreis-Bühne entgegennehmen. Mehr Infos und alle Laudator:innen in der SAT.1-Presselounge (http://presse.sat1.de/)."Der Deutsche Fernsehpreis 2023" am Donnerstag, 28. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: DeutscherFernsehpreisPressekontakt:Petra Dandl, Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169, - 1158email: petra.dandl@seven.onefrank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5612701