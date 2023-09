EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain beschließt die Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung im Volumen von bis zu 3 Mio. Euro



27. September 2023 - Der Vorstand der Advanced Blockchain AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung im Wege einer Privatplatzierung und deren wesentliche wirtschaftliche Eckdaten beschlossen. Das Volumen beträgt bis zu EUR 3,0 Mio., eingeteilt in bis zu 30 Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100.000,00. Die Laufzeit beträgt 6 Jahre bei einem Zinssatz in Höhe von 3,00 % p.a. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 4,25. Die Ausgabe erfolgt im Volumen von bis zu EUR 1,5 Mio. gegen Sacheinlage in Form eines Umtausches von von der Gesellschaft begebenen Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000A3MP4Q7). Die der Gesellschaft durch die Begebung der Wandelschuldverschreibung 2023/2029 zufließenden Nettoerlöse sollen für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Investitionen und die Entwicklung des bestehenden Portfolios, verwendet werden. Mitteilende Person:

Simon Telian, CEO

ir@advanced-blockchain.com



