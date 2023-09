Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem Ungarn im Jahr 2022 ein Wirtschaftswachstum von 4,6% aufweisen konnte, sieht es für 2023 deutlich getrübter aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Europäische Kommission prognostiziere 0,6% Wachstum; Ungarn selbst gehe von 1,5% aus. Ein Riesenthema sei auch in Ungarn die Inflation, die im Januar bei 26,2% gelegen und sich bis August auf 14,2% eingebremst habe. Damit nehme Ungarn einen Spitzenplatz in der EU ein. Die MNB (ungarische Notenbank) habe bei ihrer gestrigen Sitzung den Leitzeins unverändert bei 13% gelassen, was den Ungarischen Forint (HUF) gar nicht beeindruckt habe. In Diskussion sei eine Zurücknahme auf 12% gewesen. EUR/HUF notiere weiter im Bereich zwischen 378,00 und knapp 392,00. (27.09.2023/alc/a/a) ...

