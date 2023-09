HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flutter von 16000 auf 16900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zwei Jahre alten Schätzungen für den Glücksspielmarkt in den USA hätten sich als zu niedrig erwiesen, denn die Wettbewerbslandschaft habe sich inzwischen stärker als erwartet zugunsten der größten Anbieter entwickelt, schrieb Analyst Jack Cummings in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. An der Marktführerschaft von Flutter sollte sich nichts ändern. Zudem entwickelten sich auch die Geschäfte außerhalb der USA gut./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BWT6H894

