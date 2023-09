Schnelle Kehrtwende: Der SAP-Konkurrent Salesforce will wieder Tausende neue Mitarbeiter in den Konzern holen. Erst zu Jahresbeginn hatte es einen Job-Kahlschlag gegeben. Nach dem starken Wachstum in der Coronavirus-Pandemie ziehen viele US-Tech-Konzerne die Reißleine, wollen Kosten sparen, treten Entlassungswellen los. Auch der SAP-Rivale Salesforce streicht Jobs - und stellt nun schon wieder neue Mitarbeiter ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...