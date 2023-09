Hamburg (ots) -Der größte deutsche Rüstungshersteller, der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern, wird seinen neuen Kampfpanzer "Panther", den er als Nachfolger des "Leopard" etablieren möchte, nach Informationen des NDR zuerst in Ungarn produzieren. Die dortige Regierung trage zudem die Kosten bis zur Serienreife des Modells, sagte Konzernchef Armin Papperger in einem Interview für die ARD-Dokumentation "Inside Rheinmetall: Zwischen Krieg und Frieden" von Grimme-Preisträger Klaus Scherer, die am 24. Oktober im Ersten ausgestrahlt wird."Wir brauchen noch etwa 15 Monate für die Serienreifmachung, das zahlt jetzt Ungarn", sagte Papperger in Düsseldorf im Gespräch mit Filmautor Klaus Scherer. "Und dann gehe ich davon aus, dass das der Staat sein wird, der die erste Serie beschafft."Zuletzt hatte Rheinmetall mit der Ankündigung Aufsehen erregt, in der Ukraine ein "Panther"-Werk aufbauen zu wollen. Auch daran hält der Konzern laut NDR fest. "Ich glaube, es gibt viele Kunden", sagte Papperger weiter. "Es wird in den nächsten 20 Jahren eine ganze Menge Kunden geben, die ihre alten Kampfpanzer ersetzen müssen."Die Exklusivreportage von NDR und WDR wird in der Reihe "ARD Story" gesendet. Die Zitate Pappergers hat der NDR vorab veröffentlicht.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5612792