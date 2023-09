ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Wegen der gestiegenen Preise für Lastkraftwagen habe er seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) und in geringerem Umfang seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie angehoben, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Erhöhung der Jahresziele würde die erste Erholungsphase des Gabelstaplerherstellers komplettieren. Für die zweite Phase brauche Kion eine stärkere Auftragsdynamik insbesondere in der SCS-Sparte./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 20:51 / GMT



ISIN: DE000KGX8881

