Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die HÖRMANN lndustries GmbH (Unternehmensanleihe: ISIN NO0012938325/ WKN A351U9) gibt bekannt, dass die HÖRMANN Automotive GmbH am Vorabend einen Vertrag zum Verkauf von 100% der Anteile an der HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH unterzeichnet hat, so die HÖRMANN lndustries GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

