Verbio hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr an so ziemlich allen Fronten schwer zu kämpfen. Während die Kosten anstiegen, gingen die Preise für Biodiesel aufgrund gefälschter Importe aus China spürbar zurück. Bemerkbar macht sich das nun in einem eher schwachen Ergebnis und einem zurückhaltenden Ausblick für das neue Geschäftsjahr.Anzeige:Im per Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr schaffte Verbio (DE000A0JL9W6) es auf ein Ebitda in Höhe von 240 Millionen Euro. Katastrophal schlecht ist das beileibe nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...