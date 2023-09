Die Nel-Aktie gibt am Mittwochmorgen ein erstes, wenn auch schwaches Lebenszeichen von sich. Dahinter steckt eine neue Unternehmensmeldung: Im Mai hatte Nel seine Pläne für den Bau einer neuen Gigafactory in Michigan konkretisiert. Nun haben die Norweger einen Standort gefunden.Die Fabrik wird voraussichtlich in Plymouth Charter Township, einem Vorort von Detroit, entstehen. Dort dürften Elektrolyseure im großen Stil produziert werden: Mit einer jährlichen Gesamtkapazität von vier Gigawatt für Alkali- ...

