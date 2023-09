Bereits die VAIT - Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT - waren für viele Versicherer zu viel.Die Ergebnisse einer Untersuchung waren laut BaFin "branchenweit sehr ernüchternd" (s. PLATOW v. 8.9.). Zuletzt hatte die Signal Iduna eine VAIT-Prüfung; die Axa Krankenversicherung wurde bereits wegen Verstößen bestraft. Nun werden die IT-Anforderungen nochmal verschärft, denn zum 17.1.25 muss der DORA (Digital Operational Resilience Act) umgesetzt sein. Mit DORA will die Europäische Kommission einen einheitlichen Rahmen für ein effektives und umfassendes Management von Cybersicherheits- und IKT-Risiken schaffen. Allein sind die Versicherer mit ihren IT-Sorgen nicht, denn was ihnen die VAIT, sind den Banken die BAIT (Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT). Und auch für sie gilt, wie für rd. 3 500 Finanzunternehmen deutschlandweit, bald DORA. Dass die Aufsicht die IT-Schrauben anzieht, dafür sorgten auch erfolgreiche Hackerangriffe auf deutsche ...

