Frankfurt (www.fondscheck.de) - An den Börsen ist die Stimmung gedrückt, eine Verkaufswelle am ETF-Markt ist aber nicht zu sehen, so die Deutsche Börse AG."Der Handel verläuft ruhig und ohne klare Tendenz", berichte Ivo Orlemann von der ICF Bank. Auch Leo Puschmann von Lang & Schwarz melde Käufe und Verkäufe gleichermaßen, Frank Mohr von der Société Générale sogar einen klaren Kaufüberhang. ...

