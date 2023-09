Japans Hauptstadt Tokio soll ein umfangreiches Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge bekommen: Terra Motors strebt an, bis März 2026 an 1.000 Orten in der Metropole ultraschnelle Ladestationen zu errichten. Bei Terra Motors handelt es sich um einen japanischen Hersteller von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur, der laut dem Portal Nippon.com bereit ist, über 10 Milliarden Yen (umgerechnet rund 63,5 Millionen Euro) in den Aufbau eines Schnellladenetzes ...

