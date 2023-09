Der Probebetrieb lieft bereits seit August, jetzt hat Li-Cycle in Magdeburg seine Spoke-Anlage offiziell eröffnet und somit den Regelbetrieb eingeläutet. Einer der ersten Recycling-Partner ist die Kion Group. Li-Cycle hat in Magdeburg offiziell seine erste europäische Batterie-Recyclinganlage eröffnet. Die Eröffnung folgt der Aufnahme des Probebetriebs der ersten Verarbeitungslinie im August. In Magdeburg nutzt Li-Cycle seine patentierte Spoke-Technologie ...

