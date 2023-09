NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 97,60 Euro belassen. Seit Vorlage der Halbjahreszahlen sei die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffeherstellers im laufenden Jahr um vier Prozent gestiegen, habe sich zuletzt aber kaum noch bewegt, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie liege nun knapp über der Mitte der aktualisierten Unternehmenszielspanne, aber immer noch unter ihrer Prognose. Auch für 2024 zeigte sich die Expertin optimistischer als der Konsens./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 01:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 01:08 / ET

DE0006047004