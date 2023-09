Mit einem Minus von vier Prozent hat die Aktie von Amazon am Dienstag einen rabenschwarzen Tag erwischt und fand sich fast am Ende der schlechtesten Aktien im S&P 500 wieder. Grund für die Schwäche ist die Kartellklage der US-Wettbewerbsbehörde FTC, die Amazon vorwirft, seine Marktmacht auszunutzen. Was ist dran an den Vorwürfen und wie geht es mit der Aktie weiter?BMW überholt TeslaGute Nachrichten gibt es indes von BMW. Der Autokonzern hat die Zulassung für hochautomatisiertes Fahren der Stufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...