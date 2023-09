ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Er habe seine Erwartungen für die Flugzeugauslieferungen des Konzerns im September abermals gesenkt und rechne nun nur noch mit 48 Maschinen, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine eigene Jahresprognose von 735 Flugzeugen sieht er nun in Gefahr - das Unternehmensziel von 720 Maschinen bleibe aber erreichbar./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 15:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 15:23 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

