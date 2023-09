FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen von 300 auf 285 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern zu Produktion und Auslieferungen im dritten Quartal könnten die Markterwartungen verfehlen, befürchtet Analyst Emmanuel Rosner laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das kommende Jahr sei das Risiko zu höher Erwartungen aber noch viel größer. Der Elektroautobauer habe angekündigt, dass in den Werken in Austin und Grünheide bei Berlin die Produktion nicht mehr wie geplant stark aufgestockt werde. Zudem lahme der Anlauf des Cybertruck, der daher nur wenig zum Absatz beisteuern dürfte./tav/edh



ISIN: US88160R1014

