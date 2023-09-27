Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 27.09.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 674 internationalen Medien
Explodierende Umsatzzahlen! Jetzt die bevorstehende Rallye sehen und ausnutzen?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2G9M7 | ISIN: CA38503H2037 | Ticker-Symbol: B6DA
Tradegate
27.09.23
08:59 Uhr
0,016 Euro
-0,001
-3,12 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GRANADA GOLD MINE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GRANADA GOLD MINE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0130,01614:34
0,0130,01609:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GRANADA GOLD MINE
GRANADA GOLD MINE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GRANADA GOLD MINE INC0,016-3,12 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.