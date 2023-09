Das börsennotierte Biotech-Unternehmen Marinomed lud am Dienstag zum Rooftop-Talk ins Headquarter nach Korneuburg. CEO Andreas Grassauer stellte aktuelle Entwicklungen vor und skizzierte das Wachstumspotenzial. So hätten jüngste klinische Daten die Wirksamkeit von Carragelose auch bei Allergien bestätigt. "Mit dem Schutz vor Viren UND Pollen wird Carragelose zum Ganzjahresprodukt", so Grassauer. Neben dem Nasenspray sollen 2024 auch Augentropfen mit virusblockierendem Potential auf den Markt kommen. Ebenfalls in Planung ist ein Inhalationsprodukt. Für dieses Jahr noch wird die Marktzulassung des Carragelose-Nasensprays in Mexiko erwartet. "Mexiko liegt auf Platz 12 der weltweiten Customer Health Care-Märkte", veranschaulicht Grassauer das Potenzial. Weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...