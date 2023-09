OMV hat mit Equinor einen neuen langfristigen Gasverkaufsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren, beginnend am 1. Oktober dieses Jahres, und ein jährliches Volumen von 12 TWh. Die Lieferung des Gases erfolgt an Deutschlands virtuellem Handelshub THE (Trading Hub Europe). Der Vertragspreis entspricht laut Equinor marktüblichen Konditionen.

