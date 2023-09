Wien (www.fondscheck.de) - Das neu gegründete Emissionshaus My House erweitert seinen Vorstand um Alexander Hupe, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde den Bereich Investment- und Fondsprodukte verantworten.Zuvor sei Hupe Geschäftsführer beim Immobilieninvestor Yeldo gewesen. Weitere vorausgegangene Stationen Hupes seien unter anderen das Lebensmittelunternehmen Zertus und Green Eight Capital, ein schweizerisches Spin-off der Deutschen Bank gewesen. ...

