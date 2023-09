Düsseldorf/Baierbrunn (ots) -Das Magazin aus dem Wort & Bild Verlag wird zum siebten Mal in Folge als beliebteste Kundenzeitschrift der deutschen Apothekerinnen und Apotheker prämiertAuf der expopharm, Europas größter pharmazeutischer Fachmesse, wurde heute die Apotheken Umschau zum Sieger der "Favoriten-Studie 2023" in der Kategorie Kundenmagazine gekürt. Damit gewinnt das Kundenmagazin aus dem Wort & Bild Verlag zum siebten Mal in Folge bei der Marktumfrage des Magazins "Die erfolgreiche Apotheke". Befragt wurden mehr als 500 Apotheker:innen.Kundenbindungsinstrument mit Leuchtturm-Rolle"Zum siebten Mal in Folge die Nummer 1 auf dem Markt der Apothekenkundenmagazine - wir bedanken uns ganz herzlich bei den teilnehmenden Apothekerinnen und Apothekern für ihr Vertrauen", sagtWort & Bild-Gesamtvertriebsleiter Jan Wagner. "Über diese Fachauszeichnung freuen wir uns sehr, weil sie zeigt, wie sehr unsere hohe redaktionelle Qualität und unser Vertriebsservice geschätzt werden." Julia Rotherbl, Mitglied der Apotheken Umschau-Chefredaktion, nahm den Preis in Düsseldorf entgegen.Über die StudieIm Auftrag der Apothekenfachzeitschrift "Die erfolgreiche Apotheke" wurde von Juni bis Juli 2023 eine Befragung von Apothekeninhaber:innen sowie -filialleiter:innen durch das Deutsche Apothekenportal (DAP) und das Institut IQVIA durchgeführt. Im Fokus der Befragung stand die Zufriedenheit der Apotheken mit verschiedenen Unternehmen. Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf den Antworten von über 500 Apotheker:innen.Wer mit den Macher:innen der Apotheken Umschau ins Gespräch kommen möchte, trifft sie in Halle 3, Stand C22.Pressekontakt:Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR ManagerTel.: +49 89 74433-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5613295