Die Aktie des Luxusgüter-Riesen LVMH (WKN:853292) hat in den vergangenen Wochen aufgrund der schwächelnden Konjunktur in China und der Konsumzurückhaltung in China kräftig nachgegeben. Sind die Aktien jetzt endlich günstig genug zum Einstieg? LVMH vorgestellt LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ist weltweiter Branchenführer der Luxusgüterindustrie. Die familiengeführte Gruppe mit 75 Häusern und 175.000 Angestellten hat ihren Sitz in Paris. An der Börse ...

