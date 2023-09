DJ PTA-Adhoc: Strategie Kapital AG: Finanzportal boerse24.de startet heute früher als geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Cottbus (pta/27.09.2023/15:42) - Finanzportal boerse24.de startet heute früher als geplant

Umsatz- und Gewinnanstieg auf 3 Mio. Euro für 2024 erwartet

Ad hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

Strategie Kapital AG Stadtring 4, 03042 Cottbus

ISIN DE000A2BPHP3; WKN A2BPHP

Cottbus 27. September 2023

Entgegen eigener Planungen fällt heute der Startschuss für das neue Portal boerse24.de früher: Ursprünglich erst zum Jahresende 2023 geplant und angekündigt, ist der Launch dieses komplett neuen Börsen- und Finanzportals heute erfolgt. Am heutigen Tag geht die erste Version (1.0) des neuen und dritten Portals www.boerse24.de an den Start.

Mit der Markteinführung von www.boerse24.de forciert die Strategie Kapital AG ihre erfolgreiche Wachstumsstrategie der letzten Jahre nochmals. Das neue Portal rundet nicht nur das Internetangebot der Beteiligungsgesellschaft ab, sondern eröffnet auch neue Potenziale und Möglichkeiten zum Erschließen neuer Erlösquellen.

Faktisch wächst auf Konsumentenseite der Bedarf für Vergleichsangebote ungebremst. Diese Nachfrage bedient das Unternehmen ab sofort mit einem dritten Verbraucherportal neben Spar24.de und Neobroker.de: boerse24.de erweitert das Internetangebot der Gruppe um den Themenkomplex Finanzen, Geldanlage und Börse - vielfältige Synergieeffekte und Cross-Selling-Möglichkeiten mit den beiden Partner-Portalen inklusive. Unterstützend wird hier das Thema Künstliche Intelligenz eine wesentliche Rolle spielen.

Mit dem neuen Börsen- und Finanzportal boerse24.de erreicht die Strategie Kapital AG nun eine weitere, neue Zielgruppe, nämlich informationshungrige Depotinhaber und andere Börsen-Interessenten. Schon in den letzten Jahren hat das Interesse an Börse und Finanzen auch hierzulande enorm zugenommen. Ergo wächst der Bedarf an günstigen Brokern, Bank- und Finanzprodukten: Das ist der ideale Zeitpunkt zum Start einer neuen Finanzplattform, welche diese wachstumsstarken Themenfelder abdeckt.

Durch die beschleunigte Erweiterung des Portal-Angebotes sieht sich die Strategie Kapital AG auf bestem Weg ihre Wachstumsziele planmäßig zu erreichen. So soll in den kommenden fünf Jahren die Gesamtleistung nahezu verfünffacht und nachhaltig Gewinn erzielt werden. Für das kommende Jahr soll der Umsatz auf 2 Mio. Euro und das Ebita auf 200.000,00 Euro steigen. Das neue Portal boerse24.de ist hierbei ein sehr wichtiger Meilenstein.

Aussender: Strategie Kapital AG Adresse: Stadtring 4, 03042 Cottbus Land: Deutschland Ansprechpartner: Norman Mudring Tel.: +49 355 547881550 E-Mail: info@strategie-kapital.de Website: www.strategie-kapital.de

ISIN(s): DE000A2BPHP3 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

