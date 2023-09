NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 190 auf 178 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für das nächste Geschäftsjahr aufgrund der schwächeren Auftragslage im Digitalgeschäft. Damit liege er im Einklang mit dem Markt. Die bald anstehenden Zahlen zum vierten Geschäftsquartal sollten ähnliche Trends wie im Vorquartal aufweisen und der Konzern seine kürzlich aktualisierte Prognose erfüllen können. Die Aktie bleibt aus seiner Sicht aber attraktiv dank rückläufiger Markterwartungen, zudem hätten die Investoren die Probleme des Digitalbereichs in China inzwischen besser verstanden./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 09:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 09:19 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

