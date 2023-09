Kontron will erneut eigene Aktien zurückkaufen. Geplant ist der Erwerb von bis zu 4 Millionen Papieren. Der Rückkauf soll am 2. Oktober starten. Dafür will man höchstens 70 Millionen Euro ausgeben. Das Rückkaufprogramm soll über die Börse abgewickelt werden. Die Aktien von Kontron gewinnen 4,6 Prozent auf 18,26 Euro.

