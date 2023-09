Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) -Volha Alsheuskaya wurde zum neuen Chief Executive Officer der High-Tech-Unternehmensgruppe Yukon Advanced Optics Worldwide ernannt. Die Entscheidung wurde vom Vorstand und den Aktionären der Gruppe getroffen. Zuvor wurden die Aufgaben des CEO vorübergehend von Laurius Kairys, dem Chief Financial Officer, wahrgenommen.V. Alsheuskaya ist eine langjährige Mitarbeiterin der Unternehmensgruppe, die in verschiedenen Abteilungen der Gruppe in Litauen, Schottland und anderen Ländern 15 Jahre Erfahrung und Wissen über technologische und Produktionsprozesse gesammelt hat. Seit 2023 war V. Alsheuskaya Leiterin der Verwaltungs- und Rechtsabteilung, die für die Überwachung aller internen Prozesse der Gruppe verantwortlich ist.Das Hightech-Unternehmen Yukon Advanced Optics Worldwide ist auf die Entwicklung technologisch fortschrittlicher optischer Geräte spezialisiert: Wärmebildkameras, digitale Nachtsicht- und Tagessichtgeräte, die bei Such- und Rettungseinsätzen, Jagd, aktivem Lebensstil, Schifffahrt und Sicherheit eingesetzt werden. Die Gruppe ist ein Pionier in der Herstellung von Wärmebildgeräten für den zivilen Bereich und exportiert ihre Produkte in über 70 Länder weltweit, wobei die Hauptmärkte in den USA und Europa liegen. Yukon Advanced Optics Worldwide ist einer der wenigen Hersteller, die einen vollständigen Produktionszyklus gewährleisten. Das Unternehmen bietet über 200 Produkte an. Die Muttergesellschaft in Litauen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und die Gruppe, die aus 9 Unternehmen in 7 Ländern besteht, beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter.Germanas KavalskisChief Communications OfficerE-Mail: g.kavalskis@yukonww.comYukon Advanced Optics Worldwide21C Ateities str., LT-06326 Vilnius, LitauenFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2222193/Volha_Alsheuskaya.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yukon-advanced-optics-worldwide-ernennt-neuen-ceo-301940513.htmlPressekontakt:Ineta Veršickyt\u0117,ineta@adverum.lt,+370 646 45707Original-Content von: Yukon Advanced Optics Worldwide, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171972/5613408