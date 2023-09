EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Sonstiges

Shelly Group mit breiterem Streubesitz nach erfolgreicher Umplatzierung von Aktien durch Großaktionär



27.09.2023 / 17:10 CET/CEST

Sofia / München, 27. September 2023 - Shelly Group AD (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, wurde von ihrem Großaktionär und Mitglied des Verwaltungsrats Svetlin Todorov über die Umplatzierung von Aktien aus seinem Besitz informiert. Svetlin Todorov, Mitbegründer der Shelly Group und verantwortlich für das US-Geschäft der Gesellschaft, hat damit dem großen Interesse an Aktien der Gesellschaft aufgrund ihrer starken Geschäftsentwicklung sowie dem allgemeinen Wunsch des Kapitalmarkts nach einer Verbreiterung des Streubesitzes entsprochen und Aktien in Höhe von rund 2 % des Grundkapitals der Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren umplatziert. Die Transaktion erfolgte zu einem Preis über dem durchschnittlichen Aktienkurs der letzten drei Monate. Svetlin Todorov unterstützt weiterhin uneingeschränkt die Entwicklung der Shelly Group und beabsichtigt, die Gesellschaft auch in Zukunft als Großaktionär zu begleiten.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group, erläutert: "Die Shelly Group begrüßt die Umplatzierung eines Teils der Aktien ihres Mitgründers Svetlin Todorov. Mit der Verbreiterung des Streubesitzes und der damit verbundenen Erhöhung der Liquidität wird die Shelly-Aktie für institutionelle Investoren immer attraktiver. Das offensichtliche Interesse an der Umplatzierung im aktuell herausfordernden Marktumfeld für Small Caps werten wir als einen klaren Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unsere Positionierung am Markt. Neben der Verbreiterung der Aktionärsbasis streben wir weiter die Einbeziehung in den Xetra-Handel an."



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. Im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

