Am Dienstag war das Papier des Medien- und TV-Konzerns ProSiebenSat.1 auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen. Der Großaktionär MediaForEurope (MFE) hat die niedrigen Kurse genutzt, um seine Position auszubauen und steht nun knapp vor der Schwelle für ein Übernahmeangebot. Könnte dieses bald folgen?Wie kürzlich bekannt wurde, hat MFE seine Position an ProSiebenSat.1 bereits im Juni ausgebaut und hält nun eine direkte Beteiligung in Höhe von 28,9 Prozent, was Stimmrechten in Höhe von 29,7 Prozent ...

