Das republikanisch geführte Abgeordnetenhaus (Teil des Kongress in den USA) scheint auf dem besten Weg zu sein, am 1. Oktober einen Government Shutdown (Regierungsstillstand) zu provozieren, da nicht damit gerechnet wird, dass die 12 zur Abstimmung stehenden Haushaltsgesetze vor 2024 verabschiedet werden. Warum kommt es zum Government Shutdown in den USA? Gemäß dem Antideficiency Act ...

Den vollständigen Artikel lesen ...