DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages zum Erntedankfest (Chuseok) geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.131,68 +0,1% +8,9% Stoxx50 3.900,75 -0,0% +6,8% DAX 15.217,45 -0,3% +9,3% FTSE 7.593,22 -0,4% +2,3% CAC 7.071,79 -0,0% +9,2% DJIA 33.425,70 -0,6% +0,8% S&P-500 4.253,92 -0,5% +10,8% Nasdaq-Comp. 13.011,58 -0,4% +24,3% Nasdaq-100 14.489,27 -0,4% +32,5% Nikkei-225 32.371,90 +0,2% +24,1% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 128,43 -36 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,76 90,39 +3,7% +3,37 +20,5% Brent/ICE 96,85 93,96 +3,1% +2,89 +18,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,42 40,32 -2,2% -0,90 -51,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.877,66 1.900,75 -1,2% -23,10 +3,0% Silber (Spot) 22,54 22,88 -1,5% -0,33 -5,9% Platin (Spot) 891,55 907,53 -1,8% -15,98 -16,5% Kupfer-Future 3,63 3,62 +0,1% +0,00 -5,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise steigen erneut deutlich. Nach oben gezogen werden die Preise von Angebotssorgen, bedingt durch die von Saudi-Arabien beibehaltenen Fördermengenkürzungen. Hinzu kommen zudem Sorgen über sinkende Lagerbestände. So haben sich die Rohöllagerbestände in den USA überraschend deutlich verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,169 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten einen Rückgang nur um 0,6 Millionen Barrel erwartet.

Der Goldpreis gibt indessen mit dem festeren Dollar weiter nach. Belastend für den Goldpreis ist auch das weiterhin hohe Zinsniveau am Markt.

FINANZMARKT USA

Etwas leichter - Nach den deutlichen Vortagesverlusten zeigen sich die US-Börsen am Mittwoch erneut mit Abschlägen. Die Anleger beschäftigten sich weiterhin mit den Auswirkungen einer längeren Phase erhöhter Zinsen und den potenziellen wirtschaftlichen Folgen, so Stephen Innes von SPI Asset Management. Zudem droht zum 1. Oktober die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen, wenn der Haushaltsstreit nicht rechtzeitig beigelegt wird. An Konjunkturdaten wurden nur die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern veröffentlicht. Sie stiegen im August wider Erwarten leicht.

Nach einem leichten Rückgang der US-Anleiherenditen im frühen Handel steigen diese nun wieder. Die Rendite zehnjähriger Papiere klettert um 2,6 Basispunkte auf 4,56 Prozent und nur knapp unter dem höchsten Stand seit 16 Jahren.

OpenAI, das zu 49 Prozent Microsoft gehört, plant offenbar den Verkauf bestehender Aktien und will dabei seine Bewertung deutlich erhöhen. Die Aktie von Microsoft notiert 0,5 Prozent leichter. Costco Wholesale (+1,6%) hat im vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet, sich aber nicht zu einer etwaigen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge geäußert. Derweil hat der Möbelhersteller Millerknoll die Gewinnprognose für das 2024 endende Geschäftsjahr erhöht. Die Aktie macht einen Kurssprung um 29,3 Prozent. Hayward Holdings (+8,8%) profitieren von der bevorstehenden Aufnahme in den S&P-Smallcap-600-Index. Ermutigende Studienergebnisse zu Krebstherapien lassen die Aktie von Cardiff Oncology um 8,1 Prozent steigen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Behauptet - Nach dem massiven Abverkauf der vergangenen Tage galt der Markt als technisch "überverkauft", so dass eine Stabilisierung eintrat. Zudem dürfte es in dem einen oder anderen Wert erste "Schnäppchenkäufer" gegeben haben. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die Märkte einen Boden finden können angesichts des angespannten Umfelds. Neben einer weiterhin zu hohen Inflation, Wachstumssorgen und dem Zinsumfeld richten sich die Blicke zunehmend auf einen möglichen "Government Shutdown" ab dem 1. Oktober in den USA. Tendenziell positive Nachrichten kamen aus China. Die dortigen Industrieunternehmen haben im August wieder mehr verdient. UBS (-2,9%) gerieten nach einem Bericht von Bloomberg unter Druck. Laut diesem hat das US-Justizministerium (DoJ) eine Untersuchung eingeleitet, weil die kürzlich in die UBS integrierte Credit Suisse russischen Kunden geholfen haben soll, Sanktionen zu umgehen. Untersucht werde auch, ob die UBS Compliance-Auflagen nicht erfüllt habe. Die Neunmonatszahlen von H&M (+3,4%) fielen nach Einschätzung von RBC leicht über den Erwartungen aus. Für die Aktien der niederländischen Versicherer ging es nach unten, so verloren NN Group knapp 19 Prozent, ASR Nederland gut 14 Prozent und Aegon 4,3 Prozent. Den Grund lieferte für die Citi-Analysten ein vorläufiges Urteil des Berufungsgerichts in Den Haag zu den Sammelklagen des Woekerpolis.nl (Interessenverband der Versicherungsnehmer) gegen NN Group. Bei Siemens (+3,3%) wurde die Kaufbestätigung aus dem Hause der Citi positiv aufgenommen. Schwach schlossen Fresenius und Vonovia. Kontron (+2,9%) profitierten derweil von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs. KWS legten nach überzeugenden Viertquartalszahlen um 5,5 Prozent zu. Die Aktien von Schott Pharma sollten laut Angaben aus dem Handel zu 27 Euro je Aktie an den Markt kommen. Das Orderbuch sei "um ein Vielfaches überzeichnet", hieß es von einer begleitenden Bank. Erster Handelstag ist der morgige Donnerstag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:10 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0505 -0,6% 1,0564 1,0577 -1,9% EUR/JPY 157,11 -0,3% 157,53 157,47 +11,9% EUR/CHF 0,9666 -0,1% 0,9689 0,9667 -2,3% EUR/GBP 0,8664 -0,4% 0,8695 0,8696 -2,1% USD/JPY 149,56 +0,4% 149,11 148,91 +14,1% GBP/USD 1,2125 -0,3% 1,2149 1,2163 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,3160 +0,1% 7,3084 7,3118 +5,6% Bitcoin BTC/USD 26.288,15 +0,5% 26.252,91 26.157,65 +58,4%

Der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent. Der drohende "Shutdown" in den USA treibe die Anleger in den Dollar, der von seinem Ruf als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten profitiere, heiße es von Marktteilnehmern.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Sog der schwachen Tendenz an der Wall Street ist es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien zunächst weiter nach unten gegangen. Im Handelsverlauf berappelten sich die Indizes und setzten zu einer Erholung nach den jüngsten Verlusten an. Dessen ungeachtet blieben die Sorgen vor länger erhöht bleibenden Zinsen und einer drohenden Haushaltssperre in den USA Belastungsfaktoren. Dazu waren am Vortag in den USA auch noch enttäuschende Konjunkturdaten gekommen. Die Börsen in Hongkong und Schanghai wurden gestützt von neuen Daten zu den Industriegewinnen in China, die tendenziell eine Verbesserung zeigten. Für etwas Zuversicht sorgte auch, dass People's Bank of China versprochen hatte, die geldpolitische Unterstützung zu verstärken. Unter den Einzelwerten ging es in Tokio für Oracle Corp. Japan um 11,4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen 14-prozentigen Gewinnanstieg im ersten Quartal erzielen konnte. In Hongkong brachen CIFI Holdings um fast 60 Prozent ein. Die Beteiligungsgesellschaft, die stark im Immobiliensektor engagiert ist, der bekanntlich mit großen finanziellen Problemen kämpft, hatte für das erste Halbjahr einen Verlust ausgewiesen, nachdem vor Jahresfrist noch ein Gewinn angefallen war. Die Kurse von Immobilienaktien gerieten im Späthandel unter Druck, nachdem bekannt geworden war, dass Evergrande-Chairman Hui Ka Yan laut Bloomberg unter Polizeikontrolle gestellt wurde. Damit mehren sich Zweifel an der Zukunft des schwer angeschlagenen Unternehmens. Dem Bericht zufolge wurde Hui Ka Yan bereits Anfang des Monats von der Polizei abgeholt und wird an einem bestimmten Ort überwacht. China Evergrande sackten um 19 Prozent ab, Country Garden büßten 3,3 Prozent ein. Longfor verbilligten sich um 0,9 Prozent. Samsung SDI gaben um 1,9 Prozent nach. Der südkoreanische Batteriehersteller und der Autokonzern Stellantis weiten die Zusammenarbeit in ihrem Gemeinschaftsunternehmen aus. Samsung SDI investiert dazu umgerechnet 1,86 Milliarden Euro in ein zweites US-Batteriewerk.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

VOLKSWAGEN

steht im Fokus der Staatsanwaltschaft wegen möglicherweise zu hoher Betriebsratsvergütungen. Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen des entsprechenden Sachverhalts sei der Standort Wolfsburg durchsucht worden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft ergänzte, die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit Gehältern für Betriebsratsmitglieder, die gegen das Begünstigungsverbot des Betriebsverfassungsgesetzes verstoßen würden. Es seien auch vier Privatwohnungen durchsucht worden. Es sei aber unklar, ob diese Durchsuchungen Teil der gleichen Ermittlungen seien.

KONTRON

legt ein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen mitteilte, sollen bis zu 4 Millionen eigene Aktien zu einem maximalen Preis von je 23 Euro zurückgekauft werden. Insgesamt will Kontron aber nicht mehr als 70 Millionen Euro für den Aktienrückkauf, der voraussichtlich vom 2. Oktober starten wird, aufwenden.

CORESTATE

stellt das Bankgeschäft ein und gibt die Banklizenz an die Aufsichtsbehörde Bafin zurück. Grund ist die strategische Ausrichtung der Gruppe auf das Asset Management. Dem Beschluss zufolge soll das "aufsichtsrechtlich regulierte Geschäft der Corestate Bank GmbH" eingestellt und die Rückgabe der Lizenz als Wertpapierinstitut bei der Bafin eingeleitet werden.

AXEL SPRINGER

zieht sich aus dem mit Ringier betriebenen Geschäft in der Schweiz zurück. Der Medienkonzern verkauft seine Beteiligung von 35 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen Ringier Axel Springer Schweiz an seinen Joint-Venture-Partner. Dieser werde damit alleiniger Eigentümer eines Portfolios mit 20 Magazin- und Reichweitentiteln in der Schweiz. Axel Springer sprach zur Begründung von einem "weiteren Schritt in der Digitalisierungsstrategie".

UBS

ist einem Agenturbericht zufolge ins Fadenkreuz des US-Justizministeriums (DoJ) geraten. Wie Bloomberg News berichtet, gehen die Ermittlungsbehörden dem Verdacht nach, dass die Credit Suisse (CS) russischen Kunden bei der Umgehung von Sanktionen geholfen hat. Laut dem Bericht prüft das US-Justizministeriums zudem mögliche Compliance-Verstöße bei der UBS.

TOTALENERGIES

will die Ausschüttung an seine Aktionäre erhöhen und die Öl- und Gasproduktion steigern. Im laufenden Jahr will Totalenergies nach eigenen Angaben rund 44 Prozent des operativen Cashflows an die Aktionäre ausschütten und zudem 1,5 Milliarden US-Dollar aus den Erlösen aus dem Verkauf kanadischer Vermögenswerte für Aktienrückkäufe bereitstellen.

HYUNDAI

und seine Schwestermarke Kia rufen in den USA mehr als 3,3 Millionen Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurück. Zu Bränden könne es sowohl bei geparkten und ausgeschalteten Fahrzeugen als auch während der Fahrt kommen, da aus dem Modul des Antiblockiersystems Bremsflüssigkeit austrete und einen Kurzschluss verursachen könnte.

