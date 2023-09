Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Gestützt wurden die Preise durch die in den USA laut Energieministerium gefallenen Rohöllagerbestände. Der Rückgang war in der vergangenen Woche zudem stärker als erwartet. Das spielt Öl-Giganten wie BP oder TotalEnergies natürlich voll in die Karten.Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bei 96,64 US-Dollar gehandelt. Das waren 2,68 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen ...

