Andersen, das am schnellsten wachsende unabhängige, interdisziplinäre Dienstleistungsunternehmen der Welt, erweitert sein Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Recht und damit verbundenen Themen für seine Kunden durch eine neue globale Bewertungspraxis. Das internationale Bewertungsteam von Andersen arbeitet mit Unternehmen, Fonds, vermögenden Privatpersonen und Family Offices zusammen, um Unternehmensbewertungen, Bewertungen von materiellen und immateriellen Vermögenswerten und komplexen Wertpapieren für Steuer-, Finanzberichts- und Transaktionsberatung zu erstellen. Die Kunden kommen aus einer Vielzahl von Branchen, von Technologie über die verarbeitende Industrie bis hin zu Landwirtschaft und Biopharmazie.

In der Startphase umfasst die globale Bewertungspraxis von Andersen über 20 Länder in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien.

"Steuer-, Rechts- und Bewertungsfragen sind eng miteinander verzahnt, doch kein anderes professionelles Dienstleistungsunternehmen bietet all diese Kompetenzen auf globaler Ebene unter einem Dach an", so Mark Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global. "Die Vision von Andersen ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der unsere Kunden nahtlos mit einer einzigen interdisziplinären Firma zusammenarbeiten können, der sie vertrauen, und das überall auf der Welt. Unser Ziel besteht darin, innerhalb der nächsten Jahre zu einem der größten unabhängigen Bewertungsunternehmen der Welt zu werden."

Die Leitung der neuen globalen Bewertungspraxis von Andersen übernimmt Managing Director Sid Luckenbach, der in den vergangenen 18 Jahren für das Bewertungsangebot des Unternehmens in den USA verantwortlich war.

"Unternehmensstrukturen und Finanzinstrumente werden immer komplexer", erklärt Luckenbach. "Und es wird noch komplizierter, wenn es um grenzüberschreitende und multijurisdiktionale Transaktionen geht. Der traditionelle Ansatz ist hier nicht mehr ausreichend. Unsere globale Bewertungspraxis vereint umfangreiches Fachwissen und die von unseren Kunden benötigte geografische Reichweite, unabhängig davon, wo sich ihre Vermögenswerte befinden."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss von juristisch eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten aus aller Welt vereinen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt heute weltweit über 14.000 Fachleute und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 400 Standorten vertreten.

