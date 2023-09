DJ PTA-Adhoc: MERIDIANA Blockchain Ventures SE: Aufnahme von Beteiligungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/27.09.2023/19:26) - 27.09.2023 - Die im Direct Market (MTF) der Börse Wien gelistete MERIDIANA Blockchain Ventures SE, Hamburg, (WKN A30U9U / ISIN DE000A30U9U8) gibt bekannt, dass die am 28. Juni 2023 wiederholte Hauptversammlung vom 14. Februar 2023 u.a. wirksam beschlossen hat, dass die Firma der Gesellschaft zukünftig "MERIDIANA Blockchain Ventures SE" lautet und der Sitz nach Hamburg verlegt worden ist.

Nachdem die Gesellschaft derzeit den Erwerb von nominal 10% der ausstehenden Geschäftsanteile an der CMK Hinterlegung Betriebs GmbH, Frankfurt, vollzieht, welche die Internet-Plattform "hinterlegungsstelle.de" für Testamente betreibt, befindet sie sich in exklusiven Verhandlungen hinsichtlich einer Beteiligung an der Fieldoo AG, Zürich, welche die Internet-Plattform "fieldoo.com" betreibt, von bis zu 10% der ausstehenden Aktien.

hinterlegungsstelle.de ermöglicht die digitale Erstellung und Verwaltung von Testamenten und Nachlassverzeichnissen. Zudem besteht die Möglichkeit, diese als NFTs zu generieren.

Fieldoo organisiert weltweit Turniere sowie Sichtigungs-Trainings und unterstützt Jugendfußballer auf ihrem Karriereweg. Seit 2016 ist Fieldoo mit aktuell mehr als 450.000 registrierten Talenten in über 200 Ländern und Territorien aktiv. Das Team arbeitet an APPs, die mittels Blockchain Technologie die Talententdeckung und die Förderung von Athleten noch effizienter gestalten (www.fieldoo.com).

In diesem Zusammenhang vollzieht die MERIDIANA Capital Group GmbH, Hamburg, derzeit eine Beteiligung in Höhe von 5% der ausstehenden Aktien der Fieldoo AG, Zürich, wobei ein Teilkaufpreis in Höhe von EUR 200.000,00 mittels Stück 31.250 Aktien der MERIDIANA Blockchain Ventures SE (ISIN: DE000A30U9U8) erfolgt.

Über die MERIDIANA Blockchain Ventures SE

Die MERIDIANA Blockchain Ventures SE übernimmt Beteiligungen an Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie stehen. Die Beteiligungen erfolgen wesentlich in Seed- und Early-Stage-Phasen oder im Zusammenhang mit bevorstehenden Börsengängen. MERIDIANA berät die Beteiligungsunternehmen in der strategischen Ausrichtung und in Finanzmarktfragen. Weitere Informationen stehen unter https:// www.meridiana-ventures.com bereit.

(Ende)

