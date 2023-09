SHANGRAO (IT-Times) - Der chinesische Solarmodule- und Solarzellen-Produzent JinkoSolar Holding meldet einige nationale und internationale Aufträge für seine Energiespeichersysteme. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. (NYSE: JKS, ISIN: US47759T1007) gab am 26. September 2023 die Unterzeichnung eines Rahmenvertrags...

Den vollständigen Artikel lesen ...