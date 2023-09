Am 2. Oktober (Mo.) ab 10:00 Uhr veranstaltet das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) die Global Green Transformation (GGX) Conference und den TCFD Summit, an denen in der Vergangenheit zahlreiche Sektoren wie die globale Industrie, die Finanzwelt, Regierungen, Regulierungsbehörden und internationale Organisationen teilgenommen haben. Die Veranstaltungen finden gleichzeitig statt. Um die Diskussionen über die Finanzierung des Übergangs, die Vermeidung von Emissionen, die Dekarbonisierung der Industrie und andere Themen im Zusammenhang mit dem Beitrag von Wirtschaft und Finanzen zur Dekarbonisierung voranzutreiben, soll die Veranstaltung die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen der Regierung, der Wirtschaft und dem Finanzsektor fördern und Diskussionen beinhalten. Ziel ist es, den internationalen Regelsetzungsprozess anzuführen und sowohl Emissionsreduzierungen als auch Wirtschaftswachstum zu erreichen.

Überblick über die Global Green Transformation (GGX) Conference und den TCFD Summit

Datum: 2. Oktober 2023, 10:00 bis 17:00 (JST)

Veranstalter: Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)

Mitveranstalter: TCFD Consortium, The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Format: Hybrid (vor Ort und online)

Website: https://tcfd-summit.go.jp/indexEn.html

Online-Anmeldung

Website für die Online-Anmeldung: https://jcs.eventsair.com/ggxtcfd2023/attendeereg/Site/Register

*Anmeldeschluss: 1. Oktober (So.) (JST, GMT+9:00)

Programm

Eröffnungsrede

HATAKEYAMA Yojiro (Director-General, Industrial Science, Technology and Environment Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry)

TOKURA Masakazu (Chairman, Keidanren (Japan Business Federation))

KATO Masahiko (Chairperson, Japanese Bankers Association)

David Atkin (CEO, Principles for Responsible Investment (PRI))



Gianluigi Benedetti (Botschafter, Botschaft von Italien in Tokio)



Gianluigi Benedetti (Botschafter, Botschaft von Italien in Tokio) Podiumsdiskussion 1 "Towards Net-Zero Society ~Industrial Decarbonisation~"

Welche Maßnahmen sind erforderlich, um einen "grünen Markt" zu schaffen, der die Dekarbonisierung der Industrie beschleunigt und sich auf die Schaffung von Nachfrage konzentriert?

[Moderator]

Peter Bakker (President und CEO, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD))

[Diskussionsteilnehmer]

Nancy Gillis (Program Head, First Movers Coalition, World Economic Forum)

Rana Ghoneim (Chief, Energy Systems and Industrial Decarbonization Unit, United Nations Industrial Development Organization)

TEZUKA Hiroyuki (Fellow, Executive, JFE Steel Corporation)

MITA Noriyuki (Vice President, Sustainability Department, Mitsubishi Chemical Group Corporation *Nach dem 1. Oktober)

KOBAYASHI Izuru (Deputy Director-General for Environmental Affairs, Ministry of Economy, Trade and Industry)



Von Unternehmen wird zunehmend erwartet, dass sie Lösungen für soziale Herausforderungen anbieten. Welches Potenzial hat das Konzept der "vermiedenen Emissionen", um den Beitrag eines Unternehmens zur Dekarbonisierung der Gesellschaft als Ganzes zu bewerten, indem es Lösungen anbietet?

[Moderator]

HAYASHI Reiko (Director und Deputy President, BofA Securities Japan Co., Ltd.)

[Diskussionsteilnehmer]

Jason Mortimer (Head of Sustainable Investment Fixed Income, Investment Department Global Solutions, Nomura Asset Management)

UEHARA Hirotoshi (Executive Officer, Quality Environment, CS, Panasonic Operational Excellence Co., Ltd.)

HIRUTA Takako (Country Leader, CS&Q, Schneider Electric Japan, Inc)



Emmanuel Faber (Chair, ISSB)

MIYAZONO Masataka (President, Government Pension Investment Fund)

MIZUNO Hiromichi (Gründer und CEO, Good Steward Partners, LLC)



Welche Anstrengungen sind angesichts der raschen Ausweitung klimabezogener Finanzinformationen in Zukunft erforderlich? Wie kann die Offenlegung die Übergangsfinanzierung fördern?

[Moderator]

NAGAMURA Masaaki (Fellow, International Initiatives, Tokio Marine Holdings, Inc.)

[Diskussionsteilnehmer]

Alex Michie (Head of Secretariat, GFANZ)

IKEDA Satoshi (Chief Sustainable Finance Officer, Strategy Development And Management Bureau, Financial Services Agency)

ISHIKAWA Tomohiro (Chief Regulatory Engagement Officer, Corporate Planning Division, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG))

KITAGAWA Keiko (General Manager, Sustainability Promotion Unit, Global Investor Relations Group, Finance Strategy and Planning Division, JERA Co., Inc.)



Mary Schapiro (Head, The TCFD Secretariat)

ITO Kunio (Chair, The TCFD Consortium)



Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Investitionen in die Dekarbonisierung von Unternehmen und deren private Finanzierung weiter zu fördern, während das Verständnis für die Bedeutung der Übergangsfinanzierung weltweit wächst?

[Moderator]

KIHARA Shinichi (Director General for International Policy on Carbon Neutrality, Ministry of Economy, Trade and Industry)

[Diskussionsteilnehmer]

Nicholas Pfaff (Deputy Chief Executive, Head of Sustainable Finance, International Capital Market Association)

Sean Kidney (CEO, Climate Bonds Initiative)

Eila Kreivi (Director, Chief Sustainable Finance Advisor, Secretariat General, European Investment Bank)

KUBOTA Nobuhiko (Managing Executive Officer, General Manager of Technology Intelligence Integration, IHI Corporation)



Peter Bakker (President und CEO, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD))

*Die oben genannten Programme und Redner können nach Ermessen des Veranstalters geändert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Kontaktinformationen für Anfragen

GGX x TCFD Summit 2023 Registration Desk

E-Mail: ggxtcfd2023-reg@convention.co.jp