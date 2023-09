DER AKTIONÄR hatte Gelegenheit mit Dr. Florian Toncar von der FDP, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, unter anderem über die Lehren aus der Wirecard-Pleite für den Finanzplatz Deutschland zu sprechen. Ein weiterer Schwerpunkt des Interviews sind die Pläne der Regierung, wie die private Altersvorsorge wieder attraktiver gemacht werden soll und was man gegen die Flaute in der Wirtschaft tun will.

Den vollständigen Artikel lesen ...