Internationale Auszeichnung beruht auf einer Evaluierung der Kohlenstoffbilanz und hochwertiger Kompensationsprojekte des Unternehmens

Unternehmen trachtet bis zum Jahr 2035 nach Klimaneutralität in der gesamten Industriekette

Produktionsanlage des Herstellers stationärer Batterien Hithium am Hauptsitz des Unternehmens in Xiamen (China) erhielt die globale Anerkennung der CarbonNeutral®-Zertifizierung PAS 2060 (Zertifikatsnummer: 0412TZH01106). Dieser Zertifizierungsstandard beruht auf einer etablierten Methodik gemäß dem TÜV Süd, um die Kohlenstoffbilanz des Betriebs (wie beispielsweise das GHG-Protocol und ISO 14064) zu berechnen, und bewertet, falls notwendig, die Auswirkungen von Zertifizierungen hochwertiger Kompensationsprojekte im Rahmen von Klimaprojekten (einschließlich CDM, JI, GS und VCS).

Das Unternehmen hat sich für die Produktionsstätte zum Ziel gesetzt, als Energiespeicher-Industrie-Benchmark zu dienen, um den Standard für eine nachhaltige Produktion zu heben, um dadurch die Zertifizierung als einer der ersten Batterieproduktionsstandorte in China zu erhalten.

Hithium General Manager Jason Wang kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Wir sind äußerst stolz, diese Zertifizierung so schnell erhalten und einen solch hohen Standard für unsere Branche erzielt zu haben. Unser Konzept, die ESG-Ziele einzuhalten und eine nachhaltige Produktion erzielen zu können, ist in unserer Unternehmenskultur verwurzelt. Von der Konzernspitze bis hin zu jedem Teammitglied, unabhängig davon, ob in der Forschung oder im Verkauf oder auch in der Fertigungsanlage, sehen wir die Reduzierung unserer eigenen Kohlenstoffdioxidemissionen als eine Kernverpflichtung an."

Anlässlich seiner Zertifizierung als klimaneutraler Betrieb kündigte Hithium auch seine umfassenderen Klimaneutralitätsziele an:

Klimaneutralität im Konzernbetrieb bis zum Jahr 2025

Um die Klimaneutralität im Kernbetrieb des gesamten Konzerns zu erreichen (Bereich 1 und 2), wird Hithium mehr als 40% erneuerbaren Strom verwenden und die durchschnittlichen Kohlenstoffdioxidemissionen sowohl seiner Produkte als auch seiner Lieferkette (im Vergleich mit dem Referenzjahr 2022) um 15% senken sowie eine Wiederverwertungsrate von über 20% für verschrottete Rohstoffe erzielen.

Klimaneutralität des globalen Fertigungsbetriebs bis zum Jahr 2028

Das Ziel von Hithium ist die Einhaltung des 100%igen Gebrauchs des erneuerbaren Stroms im gesamten Konzern mithilfe globaler, als klimaneutral zertifizierter Batterieproduktionsanlagen, um die durchschnittlichen Kohlenstoffdioxidemissionen sowohl der Produkte als auch der Lieferkette (im Vergleich mit dem Referenzjahr 2022) um 30% zu senken und eine Wiederverwertungsrate von über 40% für verschrottete Rohstoffe zu erzielen.

Klimaneutralität in der gesamten Industriekette bis zum Jahr 2035

Bis zum Jahr 2035 strebt Hithium die Klimaneutralität für die gesamte Industriekette des Konzerns (Bereich 1, 2 und 3) im Verlauf des gesamten Produktlebenszyklus an (ausschließlich der Nutzungsphase) sowie eine Wiederverwertungsrate von mehr als 80% für verschrottete Rohstoffe.

Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsziele wurde der 2019 gegründete Produzent auch jüngst bei der Emissions- und ESG-Tracking-Agentur Achilles registriert und schloss sich dem United Nations Global Compact (UNGC) an. Der Implementierungsplan des Unternehmens für die Einhaltung dieser Ziele umfasst Produktionsprozessverbesserungen, intelligente Anwendungen, den vermehrten Gebrauch sauberer Energie und wiederverwertbarer Materialien und die Erforschung und Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien.

Über Hithium

Hithium wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller hochwertiger stationärer Energiespeicherprodukte im Kraftwerksmaßstab sowie für kommerzielle und industrielle Anwendungen. Mit vier verschiedenen Forschungs- und Entwicklungszentren und mehreren "intelligenten" Produktionsanlagen umfassen die Innovationen von Hithium bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen seiner Lithium-Ionen-Batterien sowie eine Verlängerung der Lebensdauer. Mit den Jahrzehnten kumulierter Erfahrung seiner Gründer und Führungskräfte auf diesem Gebiet nutzt Hithium seine Spezialisierung auf BESS, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Xiamen, China, mit weiteren Standorten für Produktion, Forschung und Vertrieb in Shenzhen, Chongqing, München und Kalifornien. Hithium hat 11 GWh Batteriekapazität ausgeliefert, davon allein 5 GWh im Jahr 2022, und erweitert seine derzeitige Produktionskapazität von 45 GWh bis Ende 2023 auf 70 GWh.

