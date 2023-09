LUXEMBURG/NÜRNBERG (IT-Times) - Das Linus-Softwareunternehmen Suse hat heute bekannt gegeben, eine Zwischendividende an alle Aktionäre ausschütten zu wollen. Die Suse S.A. (ISIN: LU2333210958) teilte am 27. September 2023 mit, dass der Vorstand beschlossen hat, eine Zwischendividende an alle Aktionäre...

