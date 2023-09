Die nächste Generation der Online-Sicherheit ist da

Linksys, ein ikonisches Unternehmen für Home- und Small-Office-Konnektivität, kündigt in einer Erklärung die neue Cognitive Security-Funktion an, die die neu herausgebrachte Designer Series bis Ende des Jahres ergänzen wird. Die kognitive Sicherheitstechnologie wird dann im Laufe des Jahres in der angekündigten Icon-Serie erscheinen.

Image of one white WiFi node, one grey WiFi node and one black WiFi node placed in a zig-zag formation (Photo: Business Wire)