Globales Programm stellt weitere 5 Millionen US-Dollar für den Schutz und die Verschönerung von Kommunen bereit

PPG (NYSE:PPG) gab heute den Abschluss seines 500. COLORFUL COMMUNITIES®-Projekts bekannt eine farbenfrohe Umgestaltung des Carnegie Science Center in Pittsburgh. Mehr als 80 Freiwillige feierten diesen Meilenstein mit der Gestaltung von Wandbildern zum Thema Wissenschaft und dem Auftragen von frischer Farbe in den Lernbereichen des Zentrums.

Die Fertigstellung des 500. Colorful Communities-Projekts bildet den Auftakt zu einer einmonatigen, weltweiten Feier von Freiwilligen, Gemeindepartnern und Einzelpersonen, die dazu beigetragen haben, Farbe und Helligkeit in die PPG-Kommunen zu bringen. Von China bis zu den Niederlanden sind weitere Projekte auf der ganzen Welt geplant, um diesen Meilenstein zu feiern.

"Als wir das Colorful Communities ins Leben riefen, wollten wir das Beste von dem, was wir sind unsere leidenschaftlichen, talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere innovativen Produkte miteinander verbinden, um die Kommunen zu verbessern, in denen wir leben und arbeiten. Die Dynamik, die sich auf diesem Weg entwickelt hat, und die Ergebnisse, die dabei erzielt wurden, übertreffen unsere Erwartungen", so Malesia Dunn, Executive Director, PPG Foundation and Corporate Global Social Responsibility. "Das Programm Colorful Communities hat unsere Welt auf neue und sinnvolle Weise erhellt, Freude verbreitet und sich positiv auf unsere Kommunen ausgewirkt."

Im Laufe von 500 Projekten haben Freiwillige von PPG-Mitarbeitern verschiedene Gemeinden und wichtige Orte erreicht, die eine helle und farbenfrohe Umgestaltung benötigten. Auf diese Weise hatten sie einen positiven Einfluss auf mehr als 8,2 Millionen Menschen in 50 Ländern. Das Programm hat:

knapp 12 Millionen US-Dollar in Colorful Communities -Projekte investiert, um Partnerschaften mit Organisationen aufzubauen, die unsere Nachbarn aufklären und ihnen wichtige Unterstützung bieten.

in -Projekte investiert, um Partnerschaften mit Organisationen aufzubauen, die unsere Nachbarn aufklären und ihnen wichtige Unterstützung bieten. Im Rahmen des Programms wurden fast 50.000 Liter Farbe verwendet , um Räume zu schaffen, in denen Schüler zum Lernen und zur Entfaltung ermutigt werden, Patienten und ihre Familien Hoffnung und Unterstützung erfahren und Kommunen inspiriert werden.

, um Räume zu schaffen, in denen Schüler zum Lernen und zur Entfaltung ermutigt werden, Patienten und ihre Familien Hoffnung und Unterstützung erfahren und Kommunen inspiriert werden. Projekte in mehr als 40 kommunalen Zentren und fast 30 Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen abgeschlossen.

Das Programm hat nahezu 25.000 Freiwillige dazu befähigt, mehr als 160.000 Stunden mit der Neugestaltung wichtiger Orte zu verbringen.

mit der Neugestaltung wichtiger Orte zu verbringen. Es hat das Fachwissen von PPG genutzt, um die positive Wirkung von Farbe auf einen Raum zu unterstreichen.

Es hat Schüler in mehr als 140 Bildungseinrichtungen erreicht, um Umgebungen zu schaffen, in denen sich junge Lernende engagiert und unterstützt fühlen.

In Würdigung des 500. Projektmeilensteins stellt PPG bis 2030 weitere 5 Millionen US-Dollar für das Colorful Communities-Programm bereit. Dies wird PPG-Freiwilligen in die Lage versetzen, neue Aktivitäten und Elemente in Projekte einzubauen, die sich auf ökologische Nachhaltigkeit konzentrieren, wie z. B. die Wiederverwendung oder das Recycling von Farbprodukten und Verbrauchsmaterialien, die Gestaltung von Wandbildern mit Umweltthemen und die Einbeziehung von Gartenarbeit oder Baumpflanzungen als Teil des Projekts.

"In unseren Kommunen schaffen unsere Freiwilligen eine bessere Zukunft und leben unser Ziel, die Welt zu schützen und zu verschönern", erklärte Dunn. "Das Programm Colorful Communities erfüllt das Engagement von PPG für den Schutz und die Verschönerung der Orte, an denen wir leben, mit neuem Glanz und bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine wertvolle Möglichkeit, sich zu engagieren. Das zusätzliche Engagement macht es möglich, diese Arbeit fortzusetzen."

Das Programm Colorful Communities, die PPG-Initiative zur Unterstützung von Kommunen, zielt darauf ab, die Umgebung zu schützen und zu verschönern, in der PPG auf der ganzen Welt tätig ist. Im Rahmen des Colorful Communities-Programms stellen engagierte Freiwillige von PPG ihre Zeit und PPG-Farbprodukte zur Verfügung, um bei der Umgestaltung von kommunalen Einrichtungen zu helfen vom Streichen von Klassenzimmern über die farbliche Gestaltung einer Entbindungsstation bis hin zur Neugestaltung eines Spielplatzes. Seit 2015 hat PPG 500 Colorful Communities-Projekte abgeschlossen und damit mehr als 8,2 Millionen Menschen in 50 Ländern erreicht.

Das globale Engagement von PPG und der PPG Foundation zielt darauf ab, Farbe und Glanz in die PPG-Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu bringen. Im Jahr 2022 investierten wir 16,2 Millionen US-Dollar und unterstützten damit Hunderte von Organisationen in mehr als 35 Ländern. Durch Investitionen in Bildungsmöglichkeiten tragen wir dazu bei, die qualifizierten Arbeitskräfte von heute auszubilden und die Innovatoren von morgen in Bereichen zu entwickeln, die mit Beschichtungen und Fertigung zu tun haben. Darüber hinaus geben wir PPG-Mitarbeitern die Möglichkeit, ihren Einfluss auf für sie wichtige Anliegen zu vervielfachen, indem wir ihr ehrenamtliches Engagement und wohltätige Spenden unterstützen. Erfahren Sie mehr unter communities.ppg.com.

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag an der Entwicklung und Fertigung von Farben, Lacken und Spezialmaterialien, auf die unsere Kunden seit 140 Jahren vertrauen. Durch Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pittsburgh ist in mehr als 70 Ländern tätig und erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transport und Aftermarkets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.ppg.com.

