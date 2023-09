Am Dienstag ist an der Börse ein weiterer Tag zum Vergessen vergangen. Die Märkte wurden dominiert von roten Vorzeichen und die Stimmung könne mit der Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen kaum noch tiefer hängen. Die bisherigen Verluste lassen aus technischer Sicht Schlimmes erahnen und Lichtblicke müssen in dieser Phase mit der Lupe gesucht werden.Am unteren Ende des Spektrums fand sich gestern (mal wieder) die Aktie von TUI (DE000TUAG505), die in schneller Folge neue Tiefststände auslotete. Der Ausflug im Kurskeller führte das Papier bis auf 4,89 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...