DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.249 Pkt - Fabasoft fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Umsätze habe es im nachbörslichen Geschäft am Mittwoch vor allem in der zweiten und dritten Reihe geben, während es bei DAX-Werten eher ruhig zuging, so ein Händler von Lang & Schwarz.

Die Aktie von Volkswagen zeigte sich wenig verändert, nachdem sie im regulären Handel 1,2 Prozent nachgegeben hatte. Der Volkswagen-Konzern ist von einer großen IT-Panne betroffen, die laut Medienberichten die Produktion teilweise lahmgelegt hat.

Fabasoft wurden 3,7 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen will Aktien bis zu einem Gesamtvolumen von maximal 2 Millionen Euro zurückkaufen. Laut Mitteilung wären dies etwa 1,0 Prozent des Grundkapitals.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.249 15.218 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 27, 2023 16:28 ET (20:28 GMT)

